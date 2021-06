Criança é socorrida após ser atropelada por caminhão em Atalaia

Uma criança de 11 anos foi atropelada por um caminhão nessa quinta-feira (03), feriado de Corpus Christi, no município de Atalaia, a 48 quilômetros de Maceió.

Segundo informações do site Alagoas Web, a criança, que segundo testemunhas mora às margens da rodovia, no perímetro urbano da cidade, teria tentado atravessar a pista no instante em que o automóvel passava e acabou atingida pelo veículo.

A vítima, uma menina de iniciais A. C. S., apresentou um corte e uma lesão aparentemente grave no braço direito, além de escoriações pelo corpo. Ela estaria consciente no momento do socorro médico. Não há informações sobre o estado do condutor.

Populares disseram que a criança foi atendida pela equipe do Samu e depois transportada pelo serviço aeromédico até o Hospital Geral do Estado (HGE), na capital alagoana.

O acidente chamou a atenção da população da cidade, que se mobilizou para proteger a criança do sol com lençol e sombrinha, antes da chegada do resgate.

Estado de saúde

O HGE informou na manhã de hoje que a paciente está em observação na Área Vermelha Trauma. Ela sofreu ferimento profundo no braço direito, que foi suturado, e no olho esquerdo, que está arroxeado, mas sem maior gravidade. O quadro de saúde é considerado estável.

A menina também se encontra com ferimentos menores, como escoriações e pancadas, no ombro esquerdo e nádegas.

A criança realizou tomografia para descartar gravidade e aguarda avaliação do neurocirurgião para provável alta.

Fonte: TNH1 com Alagoas Web