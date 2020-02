Criança morre após cair de moto com tio e prima em Igreja Nova

Um menino de quatro anos morreu após cair de uma moto junto com um tio, com idade entre 40 e 50 anos, e uma prima de 19 anos.

O acidente aconteceu no Povoado Ipiranga, em Igreja Nova, no Baixo São Francisco, Interior de Alagoas. Nenhuma das vítimas utilizava capacete, segundo os Bombeiros.

Testemunhas relataram que o veículo com os três ocupantes colidiu com um cavalo. O fato ocorreu às 2h da madrugada deste domingo (16).

O homem pilotava a moto. Pai e filha ficaram feridos e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca. Equipes da Polícia Civil estiveram no local do fato.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, os dois adultos estavam conscientes após o acidente e apresentavam escoriações pelo corpo. No entanto, a criança morreu no local logo após a queda.

por Hebert Borges/Gazetaweb