Crianças da LBV prepararam vídeo com super dicas para evitar a transmissão do Covid-19

Cumprindo tudo direitinho, temos certeza que tudo ficará bem, ainda mais com essas dicas das crianças. Cuide-se e cuide de todos à sua volta, ok!?

Vale destacar que estamos seguindo todas as orientações dos órgãos oficiais e orientando as famílias atendidas e colaboradores internos.

Não se esqueça, hein:

→ Lave as mãos com frequência por pelo menos 20 segundos, com água e sabão, ou higienize-se com álcool em gel 70%;

→ Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca

→ Limpe regularmente os ambientes, principalmente superfícies e banheiros;

→ Evite local com aglomerações de pessoas;

→ Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou braço, não com as mãos.

IMPORTANTE!

Se você estiver doente, evite contato físico com outros indivíduos e, se possível, fique em casa até melhorar, pois a maioria das pessoas infectadas manifesta sintomas leves. Procure repousar e hidrate-se.

Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, procure imediatamente um serviço de saúde para análise inicial.

Fonte: Assessoria