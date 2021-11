Crianças e adultos morrem em acidente em Mata Grande

Um acidente na BR-316, em Mata Grande, interior de Alagoas, deixou quatro mortos e outros quatro feridos na noite desse domingo (14). Entre as vítimas, estavam duas meninas, uma de 8 e outra de 9 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária de Trânsito (PRF), um Astra e uma Eco Sport estavam envolvidos na batida. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

As quatro vítimas morreram no local do acidente antes mesmo da chegada do socorro.

As outras quatro vítimas, entre elas uma criança de 11 anos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade de emergência.

Fonte: G1/AL