Criciúma vence e sai na frente do Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense saiu atrás do Criciúma em confronto pela Copa do Brasil. Em uma jornada de pouca imaginação, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Tigre, hoje (27), no estádio Heriberto Hulse, pela partida de ida das oitavas de final. Abel Hernández, em uma cobrança de pênalti, fez o gol da equipe depois que Hygor e Fellipe Mateus deram a vantagem aos catarinenses.

Com o resultado, o Flu precisará vencer por dois gols de diferença a partida de volta para ficar entre os oito melhores do torneio. O jogo está marcado para o próximo sábado (31), no Maracanã. Como não há a regra do gol qualificado no torneio, um triunfo por apenas um gol levará a decisão para a disputa por pênaltis.

Essa foi a terceira derrota consecutiva do Fluminense. Antes de perder para o Tigre, a equipe dirigida por Roger Machado havia perdido para Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Criciúma conquistou sua primeira vitória na Copa do Brasil 2021. O time catarinense havia empatado os quatro jogos disputados no torneio. Na primeira fase, passou pelo Marília ao ficar no 0 a 0. Posteriormente, eliminou Ponte Preta e América-MG em disputas por pênaltis após duas igualdades em cada confronto.

Fonte: UOL