Criminosos incendiaram na madrugada deste sábado (7) uma agência do Banco do Brasil em Piaçabuçu, região do Baixo São Francisco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas da agência após uma tentativa de assalto frustrado.

Duas viaturas dos Bombeiros foram ao local com quatro militares.

Os criminosos fugiram e não foram localizados pela polícia.

Fonte: G1/AL