Criminosos invadem base do Samu em São Sebastião e fazem vigilante refém

Dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido em São Sebastião, Agreste de Alagoas, depois de invadirem a base do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e fazerem um vigilante refém para roubar. A invasão aconteceu no Alto do Cruzeiro na noite de quinta-feira (29).

Após a denúncia, a polícia foi até o local e precisou fazer um cerco para prender os suspeitos, que tentaram fugir. Com eles, foram apreendidos celulares, um notebook, um oxímetro e um rádio Ht do Samu.

Segundo os militares, o vigilante da unidade, um homem de 59 anos, foi espancado e torturado.

Os suspeitos foram levados para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de São Sebastião, e devem responder por roubo, tortura e dano ao patrimônio público.

