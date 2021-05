Criminosos invadem casa em Maragogi e são presos

Quatro homens foram presos em Maragogi, Litoral Norte de Alagoas, após invadirem uma casa na noite de quinta-feira (6). Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu duas armas e quase 2 kg de maconha.

Militares do 6º Batalhão da PM foram acionados pelo dono do imóvel, que informou que sua residência no bairro Peroba tinha sido invadida.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou quatro homens com documentos de Caruaru, interior de Pernambuco. Segundo os militares, três deles já passaram pelo sistema prisional e um deles pela Fundação Casa por tentativa de homicídio.

Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 28, munições, 1,617 kg de maconha e aparelhos celulares.

Após a prisão, os suspeitos foram levados para a Delegacia de Novo Lino.

Fonte: G1/AL