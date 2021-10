Criminosos invadem hotel e assaltam hóspedes no RN

Criminosos invadiram um hotel e fizeram um arrastão nos quartos dos hóspedes durante a madrugada desta segunda-feira (11/10). O local fica na praia de São José, em Touros, município no litoral norte do Rio Grande do Norte.

A Polícia Militar informou que, inicialmente, dois assaltantes renderam o vigilante da hospedaria, logo depois da meia-noite, e seguiram para os quartos.

De acordo com o G1, outros dois bandidos apareceram nesse momento para auxiliar no crime. Os assaltantes roubaram celulares, dois veículos e inúmeros pertences dos hóspedes.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela região depois do crime. Entretanto, os suspeitos não foram encontrados. A PM ainda relatou que segue em diligências para encontrá-los.

