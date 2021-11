Criminosos invadem residência e executam vítima na frente da esposa

Um homem – identificado como David da Silva, de 34 anos – foi assassinado a tiros durante a madrugada deste sábado (27), no bairro do Feitosa, na parte alta de Maceió. Ninguém foi preso.

De acordo com informações divulgadas através do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime foi registrado por volta de 1h35, por trás de um condomínio residencial.

A PM relatou que David estava dentro de casa quando dois homens invadiram sua residência e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida por três tiros.

por Fillipe Lima – AL24horas