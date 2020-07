Cristiano Ronaldo marca, Juventus vence a Sampdoria e conquista o Italiano

Após meses de paralisação em virtude da pandemia, o Campeonato Italiano conheceu hoje a sua campeã. A Juventus derrotou a Sampdoria por 2 a 0 e conquistou o Calcio pela nona vez seguida, com duas rodadas de antecedência. Os gols da partida foram marcados pelo craque português Cristiano Ronaldo e por Bernardeschi. Na próxima rodada, a Velha Senhora visita o Cagliari, na quarta, no Sant’Elia, às 16h45 (horário de Brasília). Mais cedo, a Sampdoria recebe o Milan, no Luigi Ferraris, às 14h30 (de Brasília).

Amplo domínio

Desde o início da partida, a Juventus comandou as ações, tendo mais posse de bola. Porém, abusou de toques na intermediária e não conseguiu furar o bloqueio da defesa da Sampdoria. Aos 20, Cristiano Ronaldo recebeu um ótimo cruzamento, subiu de cabeça, mas cometeu a falta em Chabot. Já ao 37, foi a vez dos visitantes responderem em boa jogada de Jankto pela esquerda, que cruzou para Quagliarella. O atacante chutou de primeira, mas Szczesny defendeu.

Chutes de longe

A Velha senhora continuava a pecar no último passe, não conseguindo verticalizar o jogo diante de uma defesa bem postada. Com isso, a equipe de Maurizio Sarri, apostou em chutes de longa distância. O primeiro foi Cristiano Ronaldo, que recebeu pela esquerda, cortou para dentro e mandou por cima. Dois minutos depois, em boa trama, o português ajeitou a bola para Bernardeschi chutar de primeira e Audero espalmar, no lance mais perigoso do primeiro tempo.

Sempre ele! Quando uma defesa está bem postada em campo, uma dos recursos para furar o bloqueio são as jogadas individuais, e os lampejos dos craques. Foi o que aconteceu em Turim. Em jogada ensaiada, Pjanic surpreendeu a defesa, rolou a bola para a entrada da área e deixou Cristiano Ronaldo com espaço para chutar a gol. O português acertou, de primeira, e abriu o placar para a Juve.

Sampdoria assusta Na etapa final, a Sampdoria voltou melhor e assustou a Velha Senhora em dois lances perigosos. Aos 5, Jankto cruzou pela esquerda, e a bola sobrou para Léris, que chutou de primeira, bem perto da trave direita. Três minutos depois, Ramírez cobrou falta, a bola passou por toda defesa e Szczesny espalmou com dificuldade.

É eneacampeã! Apesar dos sustos, a Juventus dominou bem a partida. Não foi uma grande exibição, porém foi segura. Aos 15, Rabiot puxou o contra-ataque, tocou para Cristiano Ronaldo, que chutou cruzado, e Audero fez grande defesa. Em seguida, em mais em rápido contra-ataque, Cristiano Ronaldo recebeu e bateu de fora da área, o arqueiro bateu roupa, e Bernardeschi empurrou para as redes.

No fim, Alex Sandro fez boa jogada, e foi derrubado na área por Depaoli, pênalti para a Juventus. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança, mas acertou o travessão e desperdiçou a chance de encostar no artilheiro do Calcio, Ciro Immobile.

Fonte: UOL