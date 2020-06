Crivella diz que não pode haver jogos até quinta

Suspende, libera, adia, publica decreto, anula decreto… O sábado foi movimentado para as discussões sobre o futuro do Campeonato Carioca. No centro do debate: Marcelo Crivella. Neste domingo, o prefeito inaugurou uma obra no Pólo Comunitário de Campo Grande, explicou a decisão, mas o impasse continua.

Dependendo de aprovação de protocolos pela Vigilância Sanitária, Crivella afirmou que não poderá haver jogos de segunda até quarta-feira. Porém, como há jogos marcados para quarta, ele falou em “compatibilizar protocolos” ao ser questionado.

Crivella disse que o Vasco entraria em campo neste domingo, em jogo já adiado pela Ferj e remarcado para quarta-feira. Depois de dizer que o Vasco poderia jogar neste domingo, ele explicou que uma reunião discutirá a liberação de Flamengo x Boavista na quarta.

– Quais jogos estão suspensos? Os jogos de Botafogo e Fluminense. O Vasco joga hoje? Joga. Porque o decreto quando é publicado não vale o dia, o primeiro dia não vale. Conta o último, que está incluído, mas o primeiro não conta. Os jogos de hoje (domingo) vão acontecer normalmente. Na segunda, na terça, na quarta, não vão poder jogar. Há o jogo do Flamengo na quarta-feira, que nós esperamos compatibilizar esses dois protocolos na segunda ou na terça em reunião com eles.

O prefeito do Rio de Janeiro declarou ainda que o motivo do decreto é uma incompatibilidade entre protocolos de vigilância sanitária:

– A questão do futebol é a seguinte: houve um novo protocolo da vigilância sanitária apresentado pela Federação. Então, a vigilância sanitária do Rio de Janeiro pediu para fazer uma reunião com eles e estabelecer, compatibilizar o que eles colocam no protocolo dele com o nosso. Isso que vamos fazer segunda, terça e quarta. Então, nesses dias, não vamos ter futebol.

As partidas, válidas pela quarta rodada da Taça Rio, dariam sequência à retomada do Carioca, iniciada na quinta com a vitória do Flamengo sobre o Bangu – a competição foi paralisada em 16 de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Porém, motivaram uma sucessão de decisões confusas ao longo do sábado.

O dia contou com reunião fracassada com o STJD, decreto do prefeito Marcelo Crivella – que depois voltou atrás em parte do conteúdo da publicação -, possível mudança de local dos jogos de domingo e finalmente adiamento dos confrontos.

Fonte: Globoesporte