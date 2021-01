Cruzeiro e Felipão rescindem contrato antes do fim da Série B

O técnico Luiz Felipe Scolari e o Cruzeiro anunciaram a rescisão de contrato (válido até o fim de 2022), antes mesmo do término da Série B do Campeonato Brasileiro. Em comum acordo, a definição ocorreu após um contato entre a diretoria do clube e o treinador na manhã desta segunda- feira, em meio aos problemas não resolvidos de salários atrasados e também das incertezas quanto à montagem do elenco para 2021. A multa de R$ 10 milhões não precisou ser paga, pois a saída partiu inicialmente do treinador.

Felipão não estava seguro com as argumentações da diretoria do clube mineiro sobre o planejamento e a capacidade de investimento e decidiu romper o vínculo. Felipe Conceição, hoje no Guarani, aparece como nome forte nos bastidores da Raposa. Além de Felipão, os auxiliares Paulo Turra, Carlos Pracidelli e o preparador Anselmo Sbragia também deixam o Cruzeiro. Para o o jogo contra o Paraná, na sexta-feira, pela última rodada da Série B, quem comanda a equipe é o auxiliar fixo Célio Lúcio.

Nas últimas semanas, o incômodo de Felipão ficou ainda maior com a direção, principalmente pelo fato de não haver uma previsão no pagamento dos salários atrasados. Com os problemas financeiros, também ficou incerta a capacidade de investimento para contratação para 2021.

Com o desejo de continuar conquistando títulos na carreira, Felipão não sentia certeza de que poderia levantar algum troféu pelo Cruzeiro ou segurança de estar entre os quatro primeiros colocados na Série B de 2021. Em comunicado, Felipão agradeceu à oportunidade e relembrou os motivos pelos quais foi contratado, em outubro.

– Quando em outubro recebi em Porto Alegre o presidente Sérgio e diretoria, eu disse sim ao plano de construção de um novo Cruzeiro EC. Sabia do desafio que era recuperar o time na Série B. Naquele momento havia uma grande ameaça de queda para a Série C. Todos nós naquela reunião assumimos o compromisso com este projeto. Um trabalho organizado onde todos deveriam dar sua contribuição, cada um no seu setor. Aceitei retornar com enorme prazer em ajudar e trabalhar pelo clube. Conseguimos recuperar o time na série B.

O Cruzeiro, por sua vez, destacou que “Scolari e sua comissão técnica cumpriram a importante missão de recuperar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B”. A Raposa agradeceu o trabalho de Felipão e lhe dedicou sorte.

Fonte: GE