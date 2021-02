Cruzeiro encaminha contratação de Alan Ruschel

O Cruzeiro está próximo de acertar mais uma contratação para a temporada. Trata-se do lateral Alan Ruschel, de 31 anos, que foi campeão da última Série B pela Chapecoense. O contrato a ser assinado é por duas temporadas.

Em contato com um uma pessoa próxima à negociação, o ge confirmou que as conversas estão bem adiantadas no momento. Os termos financeiros foram acertados ainda nesta quinta-feira com o clube mineiro, com o tempo salarial também acordado entre as partes. A informação inicial do acerto apalavrado foi da rádio Itatiaia.

Segundo apuração da reportagem, os valores ofertados pelo Cruzeiro são superiores a da proposta de renovação de contrato da Chapecoense. O clube catarinense ofereceu um ano de vínculo e com o mesmo patamar salarial. Ruschel queria um tempo maior e um salário maior.

A Chapecoense continua interessada em renovar, mas não irá ultrapassar o teto salarial estabelecido. Com o Cruzeiro, agora, falta a confecção dos contratos e os exames médicos. Se tudo correr bem, o lateral pode chegar já na próxima semana a Belo Horizonte.

Alan Ruschel também despertava o interesse do América-MG, que realizou uma consulta ao jogador, a pedido do técnico Lisca. Mas o Cruzeiro avançou nas tratativas e está, neste momento, bem próximo de finalizar o negócio.

Ruschel foi o capitão da Chapecoense na conquista da Série B. O jogador viveu realidade parecida ao do Cruzeiro do ano passado, com atrasos salariais, e também sendo líder em uma equipe cheia de jovens. Por isso, um perfil que agrada à diretoria cruzeirense.

A lateral esquerda é um setor que o Cruzeiro busca reforços para a temporada. Neste momento, o clube só tem o jovem Matheus Pereira para o setor.

Fonte: GE