Cruzeiro faz jogo seguro e derrota o Paraná no Mineirão

O Cruzeiro conseguiu sua segunda vitória com Felipão na Série B ao derrotar o Paraná por 2 a 0, com gols de Marcelo Moreno e Airton, nesta sexta-feira, 30 de outubro, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro encerrou o primeiro turno com um triunfo e ainda pode terminar a rodada fora do Z4.

A equipe mineira chegou aos 20 pontos e “dorme” na 16ª posição e dependerá dos resultados de Figueirense e Náutico para saber se estará de fato longe da zona do rebaixamento. Os três pontos deram outra esperança ao time azul, pois ficou a oito pontos do G4 e a “chama” do acesso poderá voltar à Toca da Raposa.

Para o Paraná, a derrota significou ficar fora do grupo de times que serão promovidos à Série A em 2021. O Paraná não conseguiu concluir o turno no G4, ficando na quinta posição, com 28 pontos.

Próximos jogos

O Cruzeiro começa o returno da Série B na sexta-feira, 6 de novembro, às 19h15, encarando o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O Paraná terá pela frente o Confiança-SE, também no dia 6, só que ás 21h30, em Curitiba.

Fonte: Terra