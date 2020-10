Cruzeiro tem 49% de chances de cair para a Série C

Iniciando a 15ª rodada da série B do Brasileirão, o Cruzeiro figura na zona de rebaixamento e preocupa a torcida. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mostra que o motivo para preocupação é real. O levantamento aponta que o clube celeste tem 49% de chances de cair para a série C ao final da temporada.

Os números são do grupo do Departamento de Matemática da universidade, que aponta a provável posição dos 20 clubes da Serie A ao fim do campeonato, além de prospectar também resultados em campeonatos internacionais e na Fórmula-1.

De acordo com a estatística, o Cruzeiro é a terceira equipe com mais chances de jogar a Série C no ano que vem, atrás apenas do Oeste e o Guarani.

Atualmente na 18ª colocação e com 11 pontos, o clube mineiro tem o lanterna Oeste como próximo adversário. As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h, na Arena Barueri.

Fonte: Extra