CSA age rápido e anuncia Eduardo Baptista como novo técnico

O CSA agiu rápido, foi ao mercado e acertou com o substituto de Maurício Barbieri. O técnico Eduardo Baptista foi anunciado como novo treinador do Azulão para sequência da temporada. Além de Baptista, chegam ao clube azulino o auxiliar Márcio Goiano e o preparador físico Caio Gaspari. Os três desembarcam em Alagoas nesta terça-feira e começam a trabalhar no novo clube.

Eduardo Baptista tem 47 anos e passou por clubes de grande torcida no país. Comandou Fluminense, Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba, Ponte Preta e Sport, onde conquistou o Campeonato Pernambucano em 2014. Em 2019, Eduardo Baptista comandou o Vila Nova. Em 22 jogos, venceu cinco, empatou 10 e perdeu sete.

O novo técnico chega ao CSA após a demissão de Maurício Barbieri, que comandou o clube em apenas seis jogos, acumulando duas vitórias, três derrotas e um empate. Eduardo Baptista deve comandar o Azulão na quinta-feira, a partir das 20h, contra o CSE, pelo Campeonato Alagoano.

No estadual, o CSA é líder com seis pontos. Já na Copa do Nordeste, a equipe é vice-lanterna do Grupo B, com apenas um ponto conquistado. O próximo desafio pelo Nordestão será domingo, às 18h, contra o Botafogo-PB, no Estádio Rei Pelé.

Fonte: Globoesporte