CSA amarga derrota em pleno Rei Pelé para o Goiás

O que era para ser um momento feliz acabou se tornando uma noite indigesta para o CSA. Na estreia do técnico Ney Franco, o Azulão tentou do início ao fim, mas sofreu um gol no primeiro tempo e amargou a derrota em pleno Rei Pelé por 1 a 0 nesta quarta (14). O gol que decidiu a parada para o Esmeraldino no duelo da 11ª rodada da Série B saiu dos pés de Alef Manga.

Com este resultado, o time marujo segue na segunda página da tabela. Ocupando a 13ª colocação e com um jogo a menos, o time do Mutange continua com os mesmos 11 pontos. O Verdão do Centro-Oeste, por sua vez, festeja o primeiro triunfo fora de casa e a vaga no G-4. Com 19 pontos, os goianos assumem o quarto lugar.

As duas equipes voltarão a campo já neste sábado (17) em mais uma jornada da Segundona. O Azulão viaja até o interior paranaense para enfrentar o Operário no Estágio Germano Krüger, em Ponta Grossa. A partida será às 19h. Mais cedo, às 16h, o Esmeraldino recebe o Londrina no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Os jogos serão válidos pela 12ª rodada.

por Daniel de Oliveira – Gazetaweb