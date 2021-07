CSA anuncia a saída do técnico Bruno Pivetti

A passagem de Bruno Pivetti no CSA chegou ao seu fim na tarde deste domingo (4). Em nota oficial, o clube alagoano confirmou que a decisão foi tomada em comum acordo com o treinador, que deixa o CSA com um título do Campeonato Alagoano. Junto com Pivetti também deixam o clube o auxiliar Julian Tobar e o preparador físico Marcelo Lins.

Como treinador do Azulão foram apenas 12 partidas, entre Campeonato Alagoano e Série B. Nos 12 jogos foram três vitórias, quatro derrotas e cinco empates. Pivetti conquistou o Campeonato Alagoano contra o CRB e deixa o CSA na 14ª posição da Série B, com apenas oito pontos.

O técnico chegou após a saída de Mozart Santos para a Chapecoense, ainda durante o Estadual. Pivetti treinava a Tombense, time que disputa a Série C do Brasileirão.

Novo executivo

Com uma crise dentro dos bastidores, o Azulão do Mutange ainda segue na busca por um profissional para a função de exectuvio de futebol. Segundo o presidente Rafael Tenório, o profissional deve ser anunciado até a próxima terça (6). Além da busca por um novo treinador, alguns jogadores também são observados, porém, contratações só devem surgir após o anuncio do novo executivo.

Alguns nomes já foram especulados no time do Mutange, como o do experiente Ney Franco e o do jovem Léo Condé, que teve passagem pelo CRB e hoje treina o Novorizontino, porém, nenhum nome deve ser confirmado neste final de semana.

A diretoria do CSA desejou em nota oficial sucesso na carreira, confira na íntegra:

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb