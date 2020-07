CSA anuncia contratação do lateral-esquerdo Igor Fernandes

O CSA anunciou nesta sexta-feira (3) a contratação do lateral-esquerdo Igor Fernandes. O atleta de 28 anos já está em Maceió e vai passar por exames médicos, para em seguida assinar contrato até o fim do ano.

Igor Fernandes da Silva Araújo nasceu em São Paulo-SP e começou a carreira no Corinthians. Ao longo da carreira teve passagens por clubes do interior paulista. No futebol nordestino defendeu o Sport Recife e o ABC. Estava no Avaí desde 2018, clube no qual conquistou o Campeonato Catarinense no ano passado.

com ascom CSA