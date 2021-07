CSA anuncia Ney Franco como novo treinador

Na noite desta sexta-feira (9), o CSA finalmente anunciou o seu novo treinador. Trata-se do experiente Ney Franco, de 54 anos, que estava sem clube desde que deixou o Cruzeiro em outubro do ano passado.

Ney Franco é um velho conhecido do futebol brasileiro. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2006, venceu a Série B com o Coritiba em 2010, assim como da Copa Sul-Americana com o São Paulo em 2012. Franco ainda foi campeão da Copa do Mundo sub-20 e do Sul-Americano, em 2011, comandando o Brasil. Além desses clubes, ele também tem passagens pelo Goiás, Chapecoense, Sport, Vitória, Botafogo e Athletico Paranaense.

Em contato com a Gazetaweb, Ney Franco falou sobre sua expectativa ao assumir o clube e que quer levar o Azulão novamente à Série A do Brasileirão.

“Minha expectativa é de chegar no clube e fazer um trabalho de excelência, com o objetivo de recolocar o CSA na primeira divisão e, assim, dar alegria a grande nação Azulina”, afirmou o treinador.

Segundo Ney, no momento que recebeu o contato do clube, logo acertou sua chegada. “Rápido. Quando me fizeram a sondagem, já me coloquei imediatamente disposto a pegar o projeto”, disse.

O presidente Rafael Tenório rasgou elogios ao novo treinador. “O Ney Franco é um profissional do mais alto nível. O seu currículo fala por si só. Esperamos que ele possa fazer um grande trabalho aqui no CSA”, afirmou o cartola.

Sem tempo hábil para sua regularização, Ney Franco ainda não comandará a equipe na partida contra o Brusque, no próximo domingo (11). A expectativa é que ele faça sua estreia contra o Goiás, no Rei Pelé, na próxima quarta (14), às 19h.

por Rafael Reis – Gazetaweb