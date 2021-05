CSA arranca empate com o CSE no finalzinho: 1 a 1

Os primeiros noventa minutos da partida de ida de uma das semifinais do Campeonato Alagoano 2021 já se foram. Agora só restam mais 90 minutos. E quem levou sufoco, mas se deu bem neste primeiro embate foi o CSA, que arrancou um empate com CSE, por 1 a 1, neste sábado (8), no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. O jogo marcou a estreia do técnico Bruno Pivetti comandando o CSA à beira do campo, ele que se recuperou da Covid-19.

O gol do Tricolor foi assinalado por Jan Pieter, nos acréscimos da etapa inicial. E o Azulão marcou com Iury, no finalzinho da etapa complementar. Lembrando que na partida entre ambos válida pela 9a e última rodada da 1a fase do Estadual o Azulão perdeu por 2 a 0, no meio da semana.

Agora as duas equipes voltam a se encontrar na terça-feira (12), no segundo e decisivo jogo das semifinais, às 20 horas, no Estádio Rei Pelé. E nesta partida de volta o CSA joga por um empate, por ter feito melhor campanha na 1a fase.

Fonte: Gazetaweb