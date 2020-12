CSA atropela o Confiança e se aproxima do G-4: 5×1

O CSA não tomou conhecimento do Confiança, sobrou no jogo e foi absoluto. Em duelo na noite desta terça-feira (8), o Azulão atropelou o time sergipano, por 5 a 1, em plena Arena Batistão, em Aracaju-SE. A partida foi válida pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro. Com este resultado, o Azulão ocupa agora a 6ª posição na tabela, com 41 pontos, e fica a três pontos do G-4. E o time sergipano é o 9º colocado, com 39 pontos.

Os gols do CSA foram assinalados por Cedric, Andrigo, Paulo Sérgio, Rafael Bilu e Pedro Lucas, fechando a conta. Já o Confiança fez o único dele com Nirley.

Na próxima rodada, a 28ª, o CSA vai entrar em campo já na sexta-feira (11), às 19h15, quando receberá o lanterna da Segundona, Oeste, no Estádio Rei Pelé. E o Confiança vai receber o Juventude, um dia depois, no sábado (12), no Batistão, às 19 horas.

Fonte: Gazetaweb