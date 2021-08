CSA atropela o líder Coritiba, no Rei Pelé: 3 a 0

Com um futebol bonito de se ver, em sua melhor apresentação nesta Série B, o CSA foi o dono do jogo no grande desafio que teve, neste sábado (14). Simplesmente contra o líder Coritiba, o Azulão não tomou conhecimento e venceu por 3 a 0, em duelo válido pela 18ª rodada.

Os gols azulinos foram assinalados por Renato Cajá e Iury Castilho, ambos na primeira etapa; e por Marquinhos, no 2º tempo. Com este resultado, agora o Azulão é o 11º colocado, com 25 pontos; enquanto o Coxa segue na liderança, com 33 pontos.

O detalhe do jogo: quando o CSA entrou em campo, seus jogadores carregaram uma faixa em homenagem ao ex-presidente do clube João Lyra, que faleceu esta semana, por complicações da Covid-19. Veja o Tempo Real!

O próximo desfaio azulino será contra o Brasil-RS, na quinta-feira que vem (19), às 21h30, no Bento Freitas. E o Coritiba volta a campo na terça-feira (17), no Couto Pereira, onde vai receber a Ponte Preta, também às 21h30.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb