CSA avança na construção do novo Centro de Treinamento

Maio chegou e as obras de construção do novo Centro de Treinamentos do CSA vão avançando. Nesta sexta-feira (7), o clube divulgou um vídeo dos serviços de terraplanagem que estão sendo executados na futura casa do Azulão.

O novo CT do CSA terá 5.300 metros quadrados de área construída, distribuídos em oito blocos. O Centro de Treinamentos terá três áreas de estacionamento, cinco campos de treinos, sendo um de grama sintética, quadra poliesportiva, além de área reservada para a construção de uma futura arena.

Além disso, dois hotéis serão construídos: um para as categorias de base, com 14 quartos, para 56 atletas; e outro para o elenco profissional, com capacidade para 48 jogadores.

Os arquitetos destacaram que a nova casa do Azulão foi concebida com a ideia de manter a integração com o meio ambiente, mantendo as origens da antiga sede no Mutange. Um trecho de mata ciliar estará situado nas proximidades dos hotéis do novo CT. Plantas que foram retiradas do antigo Centro de Treinamentos serão replantadas na nova sede.

O novo CT do CSA ficará situado na rodovia que liga o Benedito Bentes à BR-104, numa área total de 140 mil metros quadrados. De acordo com os arquitetos, por conta da pandemia, ainda não há data prevista para a conclusão das obras.

Fonte: Gazetaweb com GE