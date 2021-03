CSA bate o Bahia e assume a ponta do Grupo B da Copa do Nordeste

No duelo entre os dois melhores ataques da Copa do Nordeste até então, o CSA levou a melhor sobre o Bahia. Com o placar de 2 a 0, o time de Mozart não quis saber de dar espaços em campo e garantiu mais um feito na competição.

Com o resultado, o Azulão pulou para a liderança do Grupo B, agora com 9 pontos somados. Já o Esquadrão, com o revés fora de casa, ainda segue na primeira colocação do Grupo A, porém poderá perder a posição em caso de vitória do CRB ou Ceará que ainda jogam na rodada.

Fonte: Futebol Latino