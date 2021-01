CSA bate o Botafogo-SP por 3 a 1 e retorna ao G-4

O CSA venceu o Botafogo-SP por 3 a 1 e retornou ao grupo de acesso da Série B na noite desta terça (19). Nadson fez valer a lei do ex contra o Tricolor de Ribeirão Preto e, junto com Rodrigo Pimpão e Pedro Júnior, garantiram a vitória azulina no Estádio Santa Cruz, no interior paulista. A partida foi válida pela 36ª rodada da Segundona.

Com a derrota do Juventude para o Avaí, o time marujo recupera a quarta colocação, com 56 pontos somados. Por outro lado, o Tricolor de Ribeirão, com 34 pontos, não tem mais chances de se livrar da degola e disputará a Série C na próxima temporada.

O próximo desafio do Azulão será contra o Brasil de Pelotas na próxima sexta, às 19h15. O duelo frente os gaúchos será no Rei Pelé. Já o Botafogo-SP entra em campo somente na próxima terça (26), às 21h30, contra o Vitória no Barradão em Salvador. As partidas serão válidas pela 37ª rodada da competição.

Fonte: Gazetaweb