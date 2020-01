CSA bate o CEO fora de casa na abertura do estadual 2020

Não foi um jogo fácil. Mais o CSA, estreou bem no Campeonato Alagoano de 2020, e derrotou o CEO em Olho D”Água das Flores, por 1×0 gol marcado pelo atacante, Rafael Bilu no segundo tempo. O Campo estava molhado devido as fortes chuvas caídas ao longo do dia no Sertão Alagoano. Com o resultado o azulão assume a liderança da competição com 3 pontos ganhos, visto que , as demais partidas para fechamento dessa 1ª Rodada só vão acontecer nesse final de semana.

Confira…Sábado(25) dois jogos estão marcados: às 17hs no estádio Edson Matias, em Olho D”Água das Flores, jogam…Jaciobá x ASA com arbitragem de José Reinaldo Figueiredo. No Gerson Amaral, em Coruripe, às 19hs , vamos ter Coruripe x CSE, com arbitragem de Márcio dos Santos Oliveira. No domingo(26) no Rei Pelé, as 16hs, jogam CRB x Murici, com o apito de José Ricardo Laranjeira.