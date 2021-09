CSA bate o Cruzeiro de virada e entra na briga pelo acesso

Um reencontro especial aconteceu na tarde deste domingo (26), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Cruzeiro e CSA fizeram um confronto quente pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar da rivalidade e equilíbrio, o Azulão conseguiu manter o tabu sobre o time cruzeirense, com uma vitória por 2 a 1. Yuri e Iury Castilho marcaram os gols azulinos, enquanto Claudinho fez o da Raposa.

Com o resultado, o time alagoano engatou a terceira vitória seguida e subiu para a 7ª posição, agora com 38 pontos. A equipe fica apenas seis pontos atrás do rival CRB, que é o 4º. Já o Cruzeiro fica com 31 pontos, ainda em 13º, com cinco pontos acima do atual 17º colocado, que é o Brusque.

Na próxima rodada Cruzeiro e CSA voltam a campo no mesmo dia, na quarta-feira (29). Os dois clubes terão a dupla campineira pela frente. A Raposa desafia o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 19 horas. Já o Azulão recebe, mais tarde, a Ponte Preta no Rei Pelé, a partida acontece às 21h30.

por Guilherme Magalhães, Shelton Melo e Raphael Alves – Gazetaweb