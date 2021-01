CSA bate o Sampaio Corrêa por 2×1 e segue firme na luta pelo acesso

No primeiro jogo de 2021 do CSA, com a retomada do Brasileiro da Série B, após as festas do fim do ano, o Azulão precisava da vitória para chegar ao G-4 e conseguiu. Melhor, de virada, porque é mais gostoso, como se diz no vocabulário do futebol! Depois de um 1º tempo ruim, o time azulino venceu o Sampaio Corrêa, na segunda etapa, por 2 a 1, e chegou ao G-4, ocupando a 4ª posição.

A partida aconteceu neste sábado, dia 2 de janeiro, no Estádio Rei Pelé, pela 32ª rodada. E com essa vitória, o Azulão, agora 4º colocado, soma 51 pontos; enquanto a Bolívia Querida é a 8ª colocada, com 45 pontos. Detalhe, o Sampaio está agora há seis jogos sem vencer.

Os gols da partida foram de Marcinho, para o Sampaio, Yago e Rone, para o CSA, todos assinalados na etapa final da partida.

O próximo jogo do CSA pela Série B será na sexta-feira (8), no Orlando Scarpelli, às 21h30, quando visitará o Figueirense-SC. Já o Sampaio vai receber o Cruzeiro, no mesmo dia 8 e também às 21h30, no Castelão-MA. Mas antes desse jogo, o time azulino terá o embate contra o Moto Club-MA, na próxima terça-feira (5), no Nhozinho Santos, em São Luís, às 21h30, pela pré-Copa do Nordeste.

