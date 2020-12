CSA bate o Vitória e se fortalece na luta pelo acesso: 3 a 0

Em uma noite inspirada no Rei Pelé, o CSA foi soberano contra o Vitória e bateu os baianos por 3 a 0. O triunfo deixou o Azulão a apenas um ponto do G-4 e complicou o Leão na luta contra o rebaixamento. Os tentos azulinos foram anotados por Rafael Bilu, Rodolfo Filemon e Nadson. A partida foi válida pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão.

Com o grande resultado, a equipe azulina sobe uma posição e ocupa agora o 5º lugar, com 48 pontos somados até aqui. Já os rubro-negros ficam a seis pontos da zona do rebaixamento, na 15ª posição, com os mesmos 36 pontos.

As equipes, agora, voltam a campo somente no ano que vem e enfrentarão seus próximos adversários como mandantes. No dia 2 de janeiro, um sábado, às 16h30 o Azulão receberá o Sampaio Corrêa no Rei Pelé. O Vitória, por sua vez, irá encarar o Operário um dia após, às 18h15, no Barradão. As partidas serão válidas pela 32ª rodada da competição.

Fonte: Gazetweb