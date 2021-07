CSA bate o Vitória por 2 a 1 em boa exibição no Rei Pelé

O CSA finalmente fez as pazes com o Rei Pelé na noite deste sábado (24). Após uma sequência amargante de três jogos sem vencer em casa, o Azulão bateu o Vitória em Maceió por 2 a 1 com um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Apesar do sufoco, os marujos fizeram uma boa exibição de futebol para garantir os três pontos. A partida foi válida pela 14ª rodada da Série B.

A equipe azulina teve que colocar cabeça no lugar para conquistar o triunfo. Gabriel e Lucão, de cuca legal, anotaram os tentos que garantiram os três pontos para os marujos. Eduardo, de pênalti, marcou o gol dos rubro-negros.

Com este resultado, o Azulão chega aos 18 pontos, entra no grupo dos dez primeiros e deixa a segunda parte da tabela, ocupando a 10ª colocação. O Leão da Barra, por sua vez, (chega volta a perder após vencer o Brasil de Pelotas em casa e continua na luta para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, na 15ª posição, somando 12 pontos.

Na partida, o volante Geovane chegou ao seu 70º jogo com a camisa maruja. O jogador, que também atuou pelo ASA, de 2012 a 2013, chegou ao time do Mutange em 2020, onde fez parte da grande campanha que quase rendeu o acesso para a elite do futebol nacional. Neste ano, ele conquistou o Campeonato Alagoano pela equipe.

Agora, o Azulão se prepara para encarar uma parada duríssima neste meio de semana. Na próxima terça (27), os azulinos encaram o Botafogo no Rio de Janeiro, em pleno Estádio Nilton Santos, o famoso Engenhão. O duelo, que é atrasado da 6ª rodada da Série B, terá início às 21h30.

O Leão da Barra entra em campo no mesmo dia e horário, mas por outra competição. Os baianos enfrentam o Grêmio no Barradão, em Salvador, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

por Daniel de Oliveira – Gazetaweb