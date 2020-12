CSA bate Oeste no Rei Pelé e dorme no G-4

O CSA não jogou bem, chegou a levar sufoco, mas no final se deu bem contra o lanterna Oeste, em jogo na noite desta sexta-feira (11), ao vencer por 2 a 1. Agora o Azulão ocupa provisoriamente o G4 da Série B do Brasileiro. O duelo, pela 28ª rodada, foi disputado no Estádio Rei Pelé.

Com esse resultado, o time azulino passa a somar 44 pontos e dorme na 4ª colocação na tabela. Já o Oeste segue na última posição (20ª), com os mesmos 16 pontos.

Os gols do Azulão foram marcados por Maurício, contra, e por Nadson, ambos no 1º tempo. E o Oeste diminuiu com o mesmo Maurício, na etapa final.

Na próxima terça-feira (15), pela 29ª rodada, o CSA já volta a campo, para enfrentar o Cruzeiro, no Independência, às 21h30; quanto ao time paulista, no mesmo dia, vai receber o Cuiabá, na Arena Barueri, às 16 horas.

Fonte: Gazetaweb