CSA chega com dois reforços para duelo contra o Cruzeiro

Para o compromisso do próximo domingo (27) onde o CSA recebe no Rei Pelé a equipe do Cruzeiro, o técnico Bruno Pivetti terá duas novas alternativas para a montagem do 11 inicial (ou mesmo para o banco de reservas), ambas pertencentes ao setor de meio-campo: Yuri e Renato Cajá.

No caso do experiente meia de 36 anos de idade, o jogador foi oficializado ainda na última semana como reforço do Azulão. Entretanto, teve a sua situação referente a inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF solucionada apenas na última quarta-feira (23).

Já em relação a situação de Yuri, o clube parece ter procedido de maneira diferente onde, pouco tempo depois da oficialização da chegada do volante de 27 anos que fará sua segunda passagem no CSA, seu nome já havia sido publicado no BID.

Curiosamente, do lado do adversário do time de Maceió, pode haver uma cara bastante conhecida do torcedor que foi recentemente anunciado como reforço e também inscrito no Boletim da CBF: o lateral Norberto, atleta que passou pelo Azulão entre janeiro de 2020 até o fim do último mês de maio.

Fonte: Futebol Latino