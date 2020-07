CSA confirma que novo CT será construído em Rio Largo

A novela sobre a construção do novo CT Gustavo Paiva finalmente teve seu capítulo final. O CSA anunciou que a nova casa do clube será mesmo na cidade de Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. Em entrevista à Rádio CBN Maceió 104,5, o presidente Rafael Tenório confirmou a informação.

“Junto de outros dirigentes, fomos nos reunir com o prefeito de Rio Largo, visitamos o local onde será o novo CT, uma área de 200.000m². O local é onde planejamos fazer a integração entre nossa base junto dos atletas profissionais”, afirmou Rafael Tenório.

O mandatário marujo disse também que a construção do novo CT, por ser num terreno grande, possibilita a criação de um Estádio próprio daqui a uns anos. “Pensando no futuro do clube, é por isso que vamos para Rio Largo, que é a terceira maior cidade de Alagoas. Indo mais além, cogitamos a ideia de construir nosso estádio na cidade. Estamos indo para Rio Largo por tudo que a cidade tem a oferecer para o CSA”, enfatizou o dirigente.

Logo que foi cogitado pela primeira vez que o CSA iria se mudar para Rio Largo, o presidente do Azulão afirmou que a construção do CT aconteceria já na metade de 2020, com prazo final para o ano que vem, quando terminará seu mandato no clube. Rafael Tenório reafirmou a ideia de finalizar as vindouras obras em 18 meses.

“Temos que construir e finalizar o CT até o final da nossa gestão, mas estamos indo por etapas. A primeira foi a aquisição do terreno. A documentação já foi encaminhada para nosso jurídico para avaliação. Agora vamos conversar com o prefeito da cidade para já começarmos as obras em outubro, ou, no mais tardar, em novembro, e entregar em 2021”, finalizou o presidente.

Na última semana, Rafael Tenório, junto com outros dirigentes e conselheiros, rodaram o Estado à procura de terrenos para comportar a nova casa azulina, algumas regiões como um trecho entre o Conjunto Benedito Bentes e o Aeroporto Zumbi dos Palmares chamou a atenção do presidente, além de cidades como Satuba, Barra Nova e até por trás do aeroporto.

Fonte: Gazetaweb