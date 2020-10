CSA conquista empate importante fora de casa: 1 a 1

Jogando em Florianópolis-SC, na noite desta terça-feira (13), pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro, o CSA ficou no empate por 1 a 1 com o Avaí, e traz na bagagem para Maceió um pontinho importante. O duelo aconteceu na Ressacada. Luciano Castán fez o gol do CSA e Getúlio assinalou para o Avaí, ambos na primeira etapa.

Com este resultado, o CSA subiu uma posição na tabela, agora é o 9º colocado, com 20 pontos somados. É o mesmo número de pontos do CRB (10º colocado), mas o Azulão está na frente por causa do número de vitórias: são seis contra cinco do Galo. Já o Avaí, com 23 pontos, fica na 5ª posição na tabela.

O Azulão volta a campo na terça-feira (20), contra o Botafogo-SP, no Rei Pelé, às 19h15; enquanto o Avaí, no mesmo dia e hora, encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

Fonte: GE