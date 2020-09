Embalado pela vitória em casa na última rodada diante do Cruzeiro, o CSA voltou a vencer no Rei Pelé, desta vez por 3 a 2 pra cima do Juventude, em confronto válido pela 11ª rodada do Brasileirão Série B.

Com o resultado, a equipe alagoana finalmente deixou o Z4 da competição, pulando para a 14ª colocação, somando agora 10 pontos. Já o clube gaúcho, que mirava o G4, acabou estacionando na 7ª posição com seus 16 pontos.

Fonte: Terra