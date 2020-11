CSA consegue vitória importante contra o Cuiabá: 1×0

Na noite deste sábado (21), o CSA venceu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, e quebrou o jejum de cinco jogos sem vitórias como visitante nesta Série B. A partida disputada da capital mato-grossense foi válida pela 22ª rodada da competição. Rodrigo Pimpão marcou o único gol do importante triunfo azulino.

Com este resultado, o Azulão salta para a primeira página da tabela e ocupa agora a 9ª posição, com 31 pontos. Já o Dourado, somando os mesmos 37 pontos, cai uma colocação e figura no 5º lugar, deixando o G-4.

Agora, o Azulão foca no jogo de terça em Maceió, onde recebe o Operário-PR, às 19h15, no Estádio Rei Pelé. No mesmo dia e horário, os cuiabanos vão até Aracaju, onde encaram o Confiança no Estádio Batistão. As partidas são válidas pela 23ª rodada da Série B.

Fonte: Gazetaweb