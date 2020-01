CSA contrata e repatria atacante Diego Maurício, ex-Flamengo

O jogador Diego Maurício é o novo atacante do CSA. A confirmação foi feita pelo presidente Rafael Tenório durante coletiva nesta segunda-feira (6), no CT Gustavo Paiva, no Mutange. O jogador desembarca nesta terça-feira (7) para realizar os exames médicos.

Aos 28 anos, Diego estava no futebol da Coreia do Sul há três temporadas, onde, ao todo, jogou 92 partidas e balançou as redes 26 vezes.

“Fizemos um esforço muito grande para trazer o jogador. Ele está no futebol da Coreia há três anos e fazendo gols, se destacando”, falou Rafael Tenório.

Cria do Flamengo, Diego Maurício ganhou projeção nacional em 2010 quando atuou em 29 partidas e marcou cinco gols. A boa desenvoltura o fez cair nas graças da torcida rubro-negra, que o apelidou de “Drogbinha”, em alusão ao atacante marfinense Didier Drogba, do Chelsea.

Ainda pelo Flamengo, em 2011, fez 36 partidas e marcou apenas três gols. Em 2012, Diego Maurício atuou em 12 jogos antes de se transferir para o futebol da Rússia. No Rubro-Negro carioca jogou ao lado de Ronaldinho Gaúcho e Vagner Love.

