CSA deixa escapar vitória e fica no empate com Avaí: 1 a 1

Em confronto direto na briga pelo acesso à Série A do Brasileiro, CSA e Avaí ficaram no empate por 1 a 1, na tarde deste sábado (16), no Estádio Rei Pelé, pela 35ª rodada da Série B. Resultado ruim para as duas equipes, em relação ás pretensões de ambas na competição.

Isso porque, com este resultado, o Azulão caiu uma posição, agora ocupa a 5ª colocação no Brasileiro, com 53 pontos. Enquanto o Avaí é o 7º colocado, com 49 pontos. Paulo Sérgio fez o gol de pênalti para o Azulão, ainda na etapa inicial, uma penalidade inexistente. Já Renato empatou para o Avaí, na segunda etapa.

Na próxima rodada, na terça-feira (19), o CSA vai enfrentar o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h15. E o Avaí recebe o Juventude, na Ressacada, também às 19h15.

Fonte: GE