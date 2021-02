CSA derrota o Jaciobá por 4 a 1 pelo Alagoano

Em jogo marcado por gols de estreantes, o CSA venceu o Jaciobá por 4 a 1 nesta quinta (25), pelo Alagoano, no Coaracy da Mata Fonsceca, em Arapiraca. Com seu elenco principal, o Azulão não teve dificuldades de derrotar o time de Pão de Açúcar. Dellatorre, Silas, Gabriel e Lucão marcaram para o clube marujo, enquanto Igor diminuiu para o Azulão do Sertão.

Com o resultado, o time azulino pulou para a liderança do Alagoano, com quatro pontos, mas ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada no fim de semana. Já o Jaciobá continua com um ponto e fica em 6º, mas também pode perder posições.

O próximo compromisso dos mandantes será no domingo (7), quando receberá o Murici em local a ser definido. Já o CSA volta à ação já no próximo domingo (28), quando enfrentará o Treze-PB pela abertura da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Rei Pelé às 18h.

