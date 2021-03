CSA derrota o Santa Cruz pela Copa do Nordeste

Neste sábado (20), o CSA entrou em campo pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2021. No Estádio José do Rego Maciel, a equipe do Azulão visitou o Santa Cruz e venceu por 2 a 1. Com dois gols do artilheiro Dellatorre, o time marujo enfim conquistou a sua primeira vitória no Nordestão. Chiquinho, de pênalti, descontou para o Tricolor.

Panorama

Com a vitória, o Azulão entrou momentaneamente no G-4 do grupo B, com 6 pontos. Já o Tricolor, faz uma campanha muito ruim e segue sem conquistar nenhuma vitória na competição, amargando a lanterna do grupo A, com nenhum ponto.

A próxima

Agora, a equipe maruja volta todas as suas atenções para o seu próximo desafio. Na terça-feira (23), ainda pela Copa do Nordeste, o Azulão do Mutange recebe o Bahia. A partida será disputada às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Já o Tricolor, viaja até o Ceará para enfrentar o Fortaleza, também na terça, às 21h, na Arena Castelão, pela sequência do Nordestão.

Fonte: Gazetaweb