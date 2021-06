CSA desencanta na Série B, mas empata com o Guarani

O jejum de vitórias do CSA continua na Série B. Por outro lado, a equipe maruja conseguiu anotar, finalmente, o seu primeiro gol. Recepcionado por um protesto da torcida, o Azulão recebeu o Guarani no Rei Pelé e amargou um empate em 1 a 1. A partida desta terça-feira (15) foi válida pela 4ª rodada da competição.

Os gols do jogo saíram apenas no segundo tempo. Bidu marcou primeiro para o Bugre e Silvinho anotou o tento da equipe maruja.

Com este resultado, o Azulão deixa a zona da degola para ocupar a 16ª posição, com apenas dois pontos conquistados até aqui. A equipe paulista, por outro lado, chega aos cinco pontos e fica mais perto do G-4, ocupando a 6ª colocação.

O goleiro Raul, o volante Giva Santos e o atacante Yago realizaram suas estreias com a camisa azulina. Já no lado bugrino, o zagueiro Ian Carlo fez a sua primeira partida após retornar de empréstimo no América-RN, mas sentiu a coxa e teve que sair aos 25 minutos da etapa inaugural.

Agora, o Azulão se prepara para encarar a segunda partida na sequência de jogos em casa. Neste domingo (20), às 20h30, o time marujo recebe o Londrina, também no Rei Pelé. O Guarani, por sua vez, volta à campo às 18h30 deste sábado (19) para encarar, no Brinco de Ouro da Princesa, o dérbi campineiro com a Ponte Preta. As partidas serão válidas pela 5ª rodada da Série B.

por Daniel de Oliveira – Gazetaweb