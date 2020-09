CSA dispensa o atacante Diego Maurício

Ex-jogador do Flamengo, entre outros clubes, o atacante Diego Maurício acaba de ser desligado do plantel do CSA.

Após a derrota para o CRB por 2 a 0, pela sexta rodada do Brasileiro, o CSA começou a mexer no elenco.

Com a saída do técnico Eduardo Baptista, o clube anunciou nesta segunda-feira a rescisão de contrato com o atacante Diego Maurício.

De acordo com a nota publicada pelo CSA, a rescisão com Diego Maurício se deu em comum acordo entre as partes.

Diego Maurício chegou ao CSA no início da temporada, mas não se firmou na equipe. Atuou em 11 partidas e não fez nenhum gol.

Confira a nota oficial do CSA sobre a rescisão de contrato com Diego Maurício:

O Centro Sportivo Alagoano informa que, em comum acordo com o atleta Diego Maurício, foi realizado a rescisão contratual. O CSA agradece os serviços prestados e deseja boa sorte em seu novo clube.

Blog com Warner Oliveira e ge.globo