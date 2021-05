CSA e CRB empatam sem gols na primeira partida da final do Alagoano

O primeiro capítulo da decisão se encerrou em igualdade. Após uma peleja morna no Rei Pelé, que apresentou uma disputa intensa no fim, CSA e CRB protagonizaram um 0 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Alagoano. Com a igualdade no duelo deste sábado (15), uma vitória qualquer no jogo de volta definirá quem vai ficar com a taça da edição de 2021.

Além de marcar o primeiro jogo da decisão, a partida marcou o terceiro Clássico das Multidões deste ano. No jogo válido pelo Nordestão, a disputa terminou em 1 a 1. Já pelo Estadual, em confronto válido pela penúltima rodada da primeira fase, o CSA foi superior e venceu por 1 a 0.

Homenagem

O Azulão entrou em campo com uma faixa em homenagem ao garoto Rhaniel, que foi vítima de assassinato nesta semana. O clube marujo se solidarizou com o caso que trouxe comoção em todo o estado e levou alguns familiares do menino ao gramado do Rei Pelé.

CSA e CRB voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 22, às 17h, também no Trapichão. O Azulão busca o seu 40º título alagoano, enquanto o Galo quer faturar a sua 32ª taça e engatar o bicampeonato. Em caso de outro empate, o campeão estadual será definido após disputa de pênaltis.

