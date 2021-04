CSA é derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1 e cai nas quartas da Copa do Nordeste

O CSA sofreu a sua segunda eliminação num período de quatro dias. Após derrota nos pênaltis para o Remo em pleno Rei Pelé e a despedida da Copa do Brasil, o Azulão também deu adeus à Copa do Nordeste. Neste sábado (17), o time marujo foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1 e não consegue avançar das quartas de final da competição regional.

A equipe azulina dominou o primeiro tempo, mas sofreu com a bola aérea e viu o Leão do Pici dominar a etapa complementar e garantir a classificação. David e Bruno Melo marcaram para a equipe tricolor. Dellatorre, de pênalti, anotou o tento marujo. Com a derrota, o Azulão chega oitava partida sem vencer o Fortaleza.

Agora, o que resta ao Azulão é voltar as suas atenções para o seu próximo desafio no Alagoano. Nesta terça (20), o time alviceleste visita o Desportivo Aliança no Estádio da Ufal, em Maceió, pela sétima rodada do Estadual. Com a paralisação do Campeonato Cearense, o Leza aguarda o confronto da semifinal da Copa do Nordeste.

Fonte: Gazetaweb