CSA e Vasco empatam em 2 a 2 no Rei Pelé pela Série B

Em um Estádio Rei Pelé pesado, com o campo encharcado, por causa das fortes chuvas da noite desta quarta-feira (21), o CSA chegou a virar o placar, mas acabou mesmo no empate por 2 a 2, em duelo 13ª rodada da Série B.

O Vasco abriu o placar com Marquinhos Gabriel, no início do 1º tempo, segundo a comentarista de arbitragem do Premiére, Fernanda Colombo, em posição irregular. O CSA empatou com Gabriel, aos 29 minutos, também da etapa inicial, e virou aos 7 minutos, com o estreante Ernandes. Já o Vasco deixou tudo igual aos 27′, com Daniel Amorim.

O time azulino desce uma posição na tabela e agora é o 12º colocado, com 15 pontos, enquanto os cariocas estão na 8ª colocação, com 19 pontos.

O Azulão volta a campo no sábado(24), quando recebe o Vitória, no Rei Pelé, às 21 horas. Já o Cruz-Maltino recebe o Guarani, em São Januário, no mesmo dia e horário.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb