CSA empata com o 4 de Julho-PI em 2 a 2 pela Copa do Nordeste

O CSA poderia até finalizar a penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste já classificado para o mata-mata, mas terá que decidir apenas na última jornada. Neste sábado (3), o Azulão recebeu o 4 de Julho-PI e, num jogo difícil e movimentado, conquistou apenas o empate em 2 a 2 em pleno Rei Pelé. Dellatorre e Marco Túlio marcaram para o Azulão. Cinelton e Dudu anotaram os tentos colorados na partida.

Com este resultado, o Azulão chega aos 10 pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo B e espera o fechamento desta jornada para fazer os cálculos necessários para ver os cenários que garantem a classificação para a segunda fase. O time de Piripiri, por sua vez, chegou ao sexto ponto e viu as chances de avanço se pulverizarem. Os piauienses ocupam o penúltimo lugar do Grupo A.

Após a sequência no campeonato regional, o esquadrão marujo volta as suas atenções para o seu próximo compromisso pelo Alagoano. Na próxima terça (6), o time do Mutange recebe o Coruripe no Rei Pelé às 20h pela sexta rodada do Estadual. Já o Colorado se prepara para enfrentar o ABC na quarta (7), às 19h30, em jogo atrasado do Nordestão, válido pela 5ª rodada. A disputa será no Frasqueirão, em Natal.

Fonte: Gazetaweb