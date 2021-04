CSA empata com o Sampaio Corrêa e se classifica

O CSA foi até o Maranhão para tentar a classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste e precisou de emoção para se dar bem. O Azulão precisava de uma vitória simples, mas amargou um empate sem gols com o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís, e teve que contar com a derrota do ABC para o Bahia em Salvador para poder avançar.

Com este resultado, somado com os outros jogos da rodada, o time do Mutange alcança a 4ª posição do Grupo B, com 11 pontos. Já a Bolívia Querida contou com as derrotas do Treze para o Sport e do Confiança para o Fortaleza para conquistar a classificação no Grupo A. O time maranhense termina a primeira fase na quarta colocação, somando também 11 pontos.

O esquadrão marujo já sabe quem vai encarar nas oitavas de final. O Fortaleza conquistou a liderança do Grupo B e irá cruzar o caminho dos azulinos na competição regional. O Paio irá enfrentar o Ceará, primeiro colocado do Grupo A.

Agora, o Azulão se prepara para encarar um jogo importante pela Copa do Brasil. Nesta terça (13), às 21h30, o esquadrão marujo irá receber o Remo em jogo válido pela segunda fase no Rei Pelé buscando desembolsar mais R$ 1,7 milhão. O Sampaio, por sua vez, irá encarar o clássico com o Moto Club pelo Maranhense também na quarta, mas às 20h30. A partida será realizada no Castelão de São Luís.

Fonte: Gazetaweb