CSA empate com o Confiança pela Copa do Nordeste

O CSA não fez um bom jogo, foi pressionado pelo Confiança em boa parte da partida, chegou a ficar à frente no placar por duas vezes, mas não saiu do empate por 2 a 2, na noite deste domingo (7), no Barretão, em Lagarto, interior de Sergipe. O confronto fechou a segunda rodada da Copa do Nordeste.

Marco Túlio abriu o placar para o CSA, nos acréscimos do 1° tempo, Bruninho empatou na segunda etapa para o Confiança, Rodolfo Filemon fez o segundo do CSA e Williams Santana deixou tudo igual, ambos também marcados no tempo final.

Com este resultado, o Azulão do Mutange é o 5º colocado no Grupo B, com 2 pontos. E o Confiança, com um ponto apenas, está na 6ª posição do Grupo A do Nordestão.

O próximo compromisso do CSA pelo Nordestão será no dia 14 deste mês (domingo), no Clássico das Multidões, contra o arquirrival CRB. O duelo está marcado para as 18 horas, no Estádio Rei Pelé. Já o Confiança, visita o ABC, um dia antes, sábado (13), às 18h15, no Frasqueirão, em Natal-RN.

